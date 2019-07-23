Режим "тишины" на Донбассе: враг открыл огонь

23 июля, 2019, 14:01

Во вторник, 23 июля, боевики 1 раз открыли огонь по позициям ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С 08.50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по украинским военным в районе городка Луганское.

Потерь среди украинских воинов в результате вражеского обстрела нет.

Огонь наши военные не открывали.

Напомним, что в Минске достигли договоренности , что с 00:01 21 июля начинается бессрочный запрет на обстрел, однако, не возбраняется стрелять в ответ.

Впервые в документе указано, что запрещается любое ведения огня. Также предусмотрена ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление о прекращении огня. То есть, стороны публично берут ответственность не вести огонь в течение неопределенного периода.