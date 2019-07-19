Бессмертный о "хлебном" перемирие: не возбраняется стрелять в ответ

19 июля, 2019, 12:29

Если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ из аналогичного оружия

Об этом сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Бессмертный на своей странице в Facebook.

"Для всех, кто был и не был в армии хочу объяснить, что такое "прекращение любого огня" и почему "любой огонь" - это не "ответный огонь", - говорится в сообщении.

Бессмертный рассказал, что "виды огня" бывают:

по решаемым тактическим задачам (на уничтожение, подавление, истощение и др.)

по видам оружия;

по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.)

по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый)

по способам стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.)

по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).

по способам стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.)

по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный и др.).

"Или все молчат со всех сторон и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается огонь", - написал он.

Напомним, что в Минске достигли договоренности, что с 00:01 21 июля начинается бессрочный запрет на обстрелы.

Впервые в документе указано, что запрещается любое ведения огня. Также предусмотрена ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление о прекращении огня. То есть, стороны публично берут ответственность не вести огонь в течение неопределенного периода.