Послы G7 поприветствовали парламентские выборы: считают их конкурентными
Об этом говорится в заявлении дипломатов в Twitter.
"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод", - говорится в сообщении.
"Мы приветствуем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - добавили дипломаты.
Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ожидает решительных реформ от нового президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы, которая одержала победу на парламентских выборах в Украине.
Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах.
В Варшаве надеются, что польско-украинские вопросы будут важной частью повестки дня нового правительства Украины.
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