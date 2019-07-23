Послы G7 поприветствовали парламентские выборы: считают их конкурентными

23 июля, 2019, 10:20

Послы стран "Большой семерки" считают, что досрочные парламентские выборы в Украине прошли на конкурентной основе

Об этом говорится в заявлении дипломатов в Twitter.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод", - говорится в сообщении.

"Мы приветствуем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - добавили дипломаты.

Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ожидает решительных реформ от нового президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы, которая одержала победу на парламентских выборах в Украине.

Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах.

В Варшаве надеются, что польско-украинские вопросы будут важной частью повестки дня нового правительства Украины.