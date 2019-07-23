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Espreso.tvОбществоЕС: Украинцы дали новой власте мощный мандат на реформы

ЕС: Украинцы дали новой власте мощный мандат на реформы

Европейский союз считает, что после победы партии "Слуга народа" на парламентских выборах новая власть взяла на себя ответственность за происходящее в Украине

Об этом говорится в специальном заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.

"После президентских выборов украинский народ в очередной раз дал мощный мандат на проведение реформ в следующие пять лет. Теперь новая власть несет ответственность за то, чтобы удовлетворить ожидания граждан Украины", - заявила официальный представитель Евросоюза.

По ее словам Евросоюз готов к сотрудничеству с новой Радой и будущим правительством, приоритетом которого должно быть "продвижение политической ассоциации и экономической интеграции и проведения реформ, лежащие в основе нашего Соглашения об ассоциации".

В заявлении представительницы ЕС выделено ряд секторов для первоочередных реформ: поддержка верховенства права, борьба с коррупцией, сфера энергетики и обеспечение макроэкономической стабильности.

Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ожидает решительных реформ от нового президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы, которая одержала победу на парламентских выборах в Украине.

Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах.

В Варшаве надеются, что польско-украинские вопросы будут важной частью повестки дня нового правительства Украины.

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