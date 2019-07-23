ЕС: Украинцы дали новой власте мощный мандат на реформы
Об этом говорится в специальном заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.
"После президентских выборов украинский народ в очередной раз дал мощный мандат на проведение реформ в следующие пять лет. Теперь новая власть несет ответственность за то, чтобы удовлетворить ожидания граждан Украины", - заявила официальный представитель Евросоюза.
По ее словам Евросоюз готов к сотрудничеству с новой Радой и будущим правительством, приоритетом которого должно быть "продвижение политической ассоциации и экономической интеграции и проведения реформ, лежащие в основе нашего Соглашения об ассоциации".
В заявлении представительницы ЕС выделено ряд секторов для первоочередных реформ: поддержка верховенства права, борьба с коррупцией, сфера энергетики и обеспечение макроэкономической стабильности.
Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ожидает решительных реформ от нового президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы, которая одержала победу на парламентских выборах в Украине.
Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах.
В Варшаве надеются, что польско-украинские вопросы будут важной частью повестки дня нового правительства Украины.
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