Дело Рожковой перенесли из суда Барышевки в киевский
Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины (НБУ).
22 июля должно было состояться заседание в Барышевском районном суде по делу № 355 / 867/19 по иску Барташ А.В. к Лукьяненко А.Ю., первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой о признании недостоверной информации и прекращение действия, которое нарушает право. Однако оно не состоялось.
Как пояснили в НБУ, причиной этого, согласно сообщению Барышевского районного суда Киевской области, стало то, что 16 июля 2019 года от ответчика Лукьяненко А.Ю. поступила апелляционная жалоба на решение об открытии производства по вышеупомянутому делу.
"В связи с этим гражданское дело судом направлено в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляционной жалобы", - сказали там.
-
Напомним, 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение, которое запрещает Екатерине Рожков выполнять обязанности первого заместителя главы правления НБУ .
-
А до этого суд Барышевки принял еще одно сомнительное решение о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp .
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют