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Espreso.tvОбществоДело Рожковой перенесли из суда Барышевки в киевский

Дело Рожковой перенесли из суда Барышевки в киевский


фото: bank.gov.ua
Дело замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой перенесли из Барышевского районного суда в Киевский апелляционный суд

Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины (НБУ).

22 июля должно было состояться заседание в Барышевском районном суде по делу № 355 / 867/19 по иску Барташ А.В. к Лукьяненко А.Ю., первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой о признании недостоверной информации и прекращение действия, которое нарушает право. Однако оно не состоялось.

Как пояснили в НБУ, причиной этого, согласно сообщению Барышевского районного суда Киевской области, стало то, что 16 июля 2019 года от ответчика Лукьяненко А.Ю. поступила апелляционная жалоба на решение об открытии производства по вышеупомянутому делу.

"В связи с этим гражданское дело судом направлено в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляционной жалобы", - сказали там.

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