Суд Барышевки запретил замглавы НБУ Рожковой выполнять обязанности
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Указано, что решение суда еще не опубликовано в реестре, и НБУ узнал о нем из письма физлица-участника судебного разбирательства.
"Согласно с процессуальным кодексом решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако пока мы не получали и не присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличие соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке ", - пояснили в Нацбанке.
Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно, и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", - заявил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
- Напомним, что накануне стало известно о том, что суд Барышевки принял еще одно сомнительное решение о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp .
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В то же время авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила, что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
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