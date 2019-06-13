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Espreso.tvОбществоСуд Барышевки запретил замглавы НБУ Рожковой выполнять обязанности

Суд Барышевки запретил замглавы НБУ Рожковой выполнять обязанности

Барышевский районный суд Киевской области принял решение, запрещающее Екатерине Рожковой выполнять обязанности первого заместителя председателя правления НБУ

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Указано, что решение суда еще не опубликовано в реестре, и НБУ узнал о нем из письма физлица-участника судебного разбирательства.

"Согласно с процессуальным кодексом решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако пока мы не получали и не присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличие соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке ", - пояснили в Нацбанке.

Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно, и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", - заявил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

  • Напомним, что накануне стало известно о том, что суд Барышевки принял еще одно сомнительное решение о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp .

  • В то же время авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила, что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.

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