Суд Барышевки запретил замглавы НБУ Рожковой выполнять обязанности

13 июня, 2019, 10:31

Барышевский районный суд Киевской области принял решение, запрещающее Екатерине Рожковой выполнять обязанности первого заместителя председателя правления НБУ

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Указано, что решение суда еще не опубликовано в реестре, и НБУ узнал о нем из письма физлица-участника судебного разбирательства.

"Согласно с процессуальным кодексом решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако пока мы не получали и не присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличие соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке ", - пояснили в Нацбанке.

Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно, и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", - заявил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.