СБУ объявила в розыск российского следователя, занимавшегося делом политзаключенного Гриба

15 июля, 2019, 10:57

Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя ФСБ России Павла Карпенюка, который расследовал дело пленника Кремля украинца Павла Гриба

Об этом говорится на сайте МВД.

Отмечено, что Карпенюк объявлен в розыск украинскими правоохранителями 12 июня текущего года.

Ему заочно сообщили подозрение по ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) УК.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Справка

Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).