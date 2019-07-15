СБУ объявила в розыск российского следователя, занимавшегося делом политзаключенного Гриба
Об этом говорится на сайте МВД.
Отмечено, что Карпенюк объявлен в розыск украинскими правоохранителями 12 июня текущего года.
Ему заочно сообщили подозрение по ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) УК.
Мера пресечения подозреваемому не избиралась.
Справка
Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам колонии.
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