Явка на выборах в Раду была самой низкой в истории

22 июля, 2019, 09:47

На внеочередных выборах 21 июля украинцы установили исторический антирекорд: явка на выборах в Верховную Раду составила лишь 49,8%

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

И это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.

Так, на выборах 1994 года проголосовало 75,6% граждан, в 1998 году - 71,2%. Более 65% украинциа отдали голос на выборах 2002 года, 67,6% - в 2006 году и 62% - в 2007.

Выборы 2012 года запомнились явкой на уровне 57,5% граждан, в 2014 году проголосовали 51,9%.