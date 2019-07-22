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Espreso.tvОбществоЯвка на выборах в Раду была самой низкой в истории

Явка на выборах в Раду была самой низкой в истории

На внеочередных выборах 21 июля украинцы установили исторический антирекорд: явка на выборах в Верховную Раду составила лишь 49,8%

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

И это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.

Так, на выборах 1994 года проголосовало 75,6% граждан, в 1998 году - 71,2%. Более 65% украинциа отдали голос на выборах 2002 года, 67,6% - в 2006 году и 62% - в 2007.

Выборы 2012 года запомнились явкой на уровне 57,5% граждан, в 2014 году проголосовали 51,9%.

  • Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.

  • ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.

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