Вакарчук о коалиции: Надо смотреть, у кого какие красные линии

22 июля, 2019, 08:22

Об этом заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в комментарии 24 каналу.

В частности, он говорил о "красных линиях" каждой из партий.

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие" красные линии ". У нас это Украина движется в ЕС и НАТО, экономика без олигархов и депутатов спускаем с небес на землю. Если по этим вещах общий язык - садимся и договариваемся ", - рассказал Вакарчук.

Ранее он сообщал , что прежде чем идти в коалицию, надо видеть пункты коалиционного соглашения.

Напомним, ЦИК обработала уже более 35% протоколов. Согласно им, партия "Голос" набирает 6,39%.