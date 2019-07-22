Вакарчук о коалиции: Надо смотреть, у кого какие красные линии
22 июля, 2019, 08:22
Партия "Голос" готова объединиться в коалицию с другими политсилами, однако для этого есть определенные условия
Об этом заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в комментарии 24 каналу.
В частности, он говорил о "красных линиях" каждой из партий.
"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие" красные линии ". У нас это Украина движется в ЕС и НАТО, экономика без олигархов и депутатов спускаем с небес на землю. Если по этим вещах общий язык - садимся и договариваемся ", - рассказал Вакарчук.
Ранее он сообщал , что прежде чем идти в коалицию, надо видеть пункты коалиционного соглашения.
Напомним, ЦИК обработала уже более 35% протоколов. Согласно им, партия "Голос" набирает 6,39%.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко