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Espreso.tvОбществоПрежде чем идти в коалицию, надо видеть пункты коалиционного соглашения, - Вакарчук

Прежде чем идти в коалицию, надо видеть пункты коалиционного соглашения, - Вакарчук


фото: Facebook Vlad Krasinskiy
В брифинге на одном из избирательных участков города Киева лидер Партии "Голос" Святослав Вакарчук ответил на вопрос, готова ли возглавляемая им политсила к вхождению в коалицию с другими возможными победителями сегодняшних парламентских выборов

Об этом передает Еспресо.TV .

"Все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда мы на самом деле увидим, во-первых, конфигурацию всех сил в Верховной Раде, и, во-вторых, когда будет очерчены пункты коалиционного соглашения. Ведь  калиция создается не просто потому что кто-то кому-то нравится, а потому что есть пункты коалиционного соглашения, которые все участники (коалиции - ред.) готовы подписать, за которые они готовы бороться и нести ответственность, которые они они считают правильными для изменений в стране. И под них, напомню, подбирается правительство , а не наоборот, как некоторые часто думают ", - пояснил Вакарчук .

Однако, прежде всего, добавил политик, нужно дождаться окончательных результатов выборов.

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