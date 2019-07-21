Прежде чем идти в коалицию, надо видеть пункты коалиционного соглашения, - Вакарчук

21 июля, 2019, 13:27

Об этом передает Еспресо.TV .

"Все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда мы на самом деле увидим, во-первых, конфигурацию всех сил в Верховной Раде, и, во-вторых, когда будет очерчены пункты коалиционного соглашения. Ведь калиция создается не просто потому что кто-то кому-то нравится, а потому что есть пункты коалиционного соглашения, которые все участники (коалиции - ред.) готовы подписать, за которые они готовы бороться и нести ответственность, которые они они считают правильными для изменений в стране. И под них, напомню, подбирается правительство , а не наоборот, как некоторые часто думают ", - пояснил Вакарчук .

Однако, прежде всего, добавил политик, нужно дождаться окончательных результатов выборов.