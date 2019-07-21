Прежде чем идти в коалицию, надо видеть пункты коалиционного соглашения, - Вакарчук
Об этом передает Еспресо.TV .
"Все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда мы на самом деле увидим, во-первых, конфигурацию всех сил в Верховной Раде, и, во-вторых, когда будет очерчены пункты коалиционного соглашения. Ведь калиция создается не просто потому что кто-то кому-то нравится, а потому что есть пункты коалиционного соглашения, которые все участники (коалиции - ред.) готовы подписать, за которые они готовы бороться и нести ответственность, которые они они считают правильными для изменений в стране. И под них, напомню, подбирается правительство , а не наоборот, как некоторые часто думают ", - пояснил Вакарчук .
Однако, прежде всего, добавил политик, нужно дождаться окончательных результатов выборов.
- Напомним, сегодня, 21 июля, украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва.
- По состоянию на 9:00 утра не открылись 8 участков .
- Для охраны выборов Нацполиция впервые привлекла отряды авиаподдержки .
- В 12 прифронтовых селах Донецкой области из-за угрозы обстрелов со стороны российско-террористических сил выборы не проводятся.
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