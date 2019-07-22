"Плевок в лицо обществу": Разумков прокомментировал избирательный кодекс

22 июля, 2019, 12:43

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что никто не мешал Раде принять избирательный кодекс в течение 5 лет каденции, а не накануне досрочных парламентских выборов

Об этом пишет издание Лига .

"Я думаю, что когда закон об изменении избирательного законодательства принимается за неделю до выборов - это, извините, плевок в лицо обществу, и никто не мешал этого сделать в течение пяти лет", - отметил он.

Глава партии отказался отвечать на вопрос, наложит ли вето Зеленский на этот кодекс и посоветовал дождаться собственно реакции президента.

Напомним, что 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. "За" проголосовали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Принятый документ сочетает 5 действующих законов: "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей".

Он состоит из трех книг - общие принципы проведения всех выборов, общенациональные выборы (президентские и парламентские) и порядок проведения местных выборов.

Позже глава Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила , что Избирательный кодекс может быть обжалован в нарушение регламента при его принятии.