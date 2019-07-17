Нарушение регламента: Айвазовская объяснила, почему Избирательный кодекс могут обжаловать

17 июля, 2019, 17:48

Председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что Избирательный кодекс может быть обжалован из-за нарушения регламента при его принятии

Об этом Айвазовская сообщила на пресс-конференции "Фейки. Цензура. Социальная джинса. Особенности парламентской кампании-2019", передает "Укринформ".

"К сожалению, во время голосования за Кодекс были нарушения регламента. Потому что правки были проголосованы не просто 17 раз, возвращая в повестку дня, что допустимо на самом деле, а одним пакетом - 230 голосов одновременно поддержали и эти правки, и во втором чтении в целом кодекс. Это нарушение регламента. Этот кодекс может обжаловать любая политическая группа в Конституционном Суде, что уже происходило с законом "О всеукраинском референдуме", - отметила руководительница "Опоры".

В случае подписания Избирательный кодекс может вступить в силу только через 9 лет, заметила Айвазовская.

"Мы можем видеть несколько сценариев развития событий на сегодня. Вы все знаете, что он вступает в действие 1 декабря 2023 года, а очередная следующая парламентская кампания состоится 29 октября 2023 года. В связи с тем, что эта внеочередная (кампания) привела к другой калькуляции пятилетнего срока полномочий, чем если бы мы выбирали на очередных выборах в октябре 2019 года украинский парламент. Потому что последнее воскресенье октября пятого года полномочий - это 29 октября 2023 года ... Поэтому быть оптимистичным с точки зрения вступления в силу Избирательного кодекса через 9 лет, на следующих парламентских выборах я бы не стала", - пояснила она.

Вместе с ты, председатель "Опоры" подчеркнула, что принятый Избирательный кодекс не вносит особых изменений в проведение президентских выборов.

По ее словам, в случае подписания Избирательного кодекса придется вести активную кампанию по внесению изменений в документ.

"Те поправки, которые голосовали рабочей группой, не включают весь спектр идей и предложений ни неправительственных организаций, ни от экспертного сообщества. Они определенным образом корректируют процедуры, но я бы не сказала, что он прогрессивный в части финансирования, регуляции работы средств массовой информации, агитации, избирательных прав внутренне перемещенных лиц, мобильных групп внутри страны, прозрачности финансирования. потому что, по сути, эти поправки частично изменили кодекс от первого чтения, который готовился более 10 лет назад", - сказала Айвазовская.

11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. "За" проголосовали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Принятый документ сочетает пять действующих законов: "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей". Он состоит из трех книг - общие принципы проведения всех выборов, общенациональные выборы (президентские и парламентские) и порядок проведения местных выборов.