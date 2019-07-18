Иран захватил в Персидском заливе иностранный танкер

18 июля, 2019, 15:12

Иранские СМИ заявили о захвате Корпусом стражей исламской революции иностранного нефтяного танкера в Персидском заливе

Как сообщает Tasnim News Agency , Тегеран обвинил его экипаж в "контрабанде топлива".

По имеющимся данным, танкер был захвачен к югу от острова Ларек.

При этом, какому именно государству принадлежит судно, не уточняется.

Ранее сообщалось, что 10 июля катера Корпуса стражей исламской революции попытались перехватить британский танкер во время прохода через Ормузский пролив.

Благодаря тому, что судно сопровождал военный корабль HMS Montrose, атаку удалось отбить.

Напомним, что 10 июля катера "Корпуса стражей Исламской революции" попытались захватить британский танкер во время прохода через Ормузский пролив. Танкер сопровождал корабль HMS Montrose.

Инцидент возле Ормузского пролива произошел через неделю после того, как британские морские пехотинцы помогли властям Гибралтара задержать иранский танкер, который, по мнению американских властей, занимался доставкой нефти в Сирию в обход секторальных санкций ЕС и США.