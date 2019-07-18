Иран захватил в Персидском заливе иностранный танкер
Как сообщает Tasnim News Agency , Тегеран обвинил его экипаж в "контрабанде топлива".
При этом, какому именно государству принадлежит судно, не уточняется.
Ранее сообщалось, что 10 июля катера Корпуса стражей исламской революции попытались перехватить британский танкер во время прохода через Ормузский пролив.
Напомним, что 10 июля катера "Корпуса стражей Исламской революции" попытались захватить британский танкер во время прохода через Ормузский пролив. Танкер сопровождал корабль HMS Montrose.
Инцидент возле Ормузского пролива произошел через неделю после того, как британские морские пехотинцы помогли властям Гибралтара задержать иранский танкер, который, по мнению американских властей, занимался доставкой нефти в Сирию в обход секторальных санкций ЕС и США.
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