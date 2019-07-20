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Espreso.tvМирИран выступил с заявлением относительно захвата британского танкера

Иран выступил с заявлением относительно захвата британского танкера


фото: ukrinform.ua
Иран назвал причиной захвата танкера в Ормузском проливе нарушение британцами правил судоходства

Об этом со ссылкой на Tasnim сообщает "Укринформ".

В Иране заявили, что нефтяной танкер Stena Impero был захвачен иранским военным флотом из-за нарушения морского права во время его прохода через Ормузский пролив.

Судно под флагом Великобритании, якобы, выключило GPS-локатор вопреки международным нормам и зашло в Ормузский пролив с ненадлежащего направления. Британский танкер входил в пролив с южной стороны, которая является исходным путем для судов в проливе, увеличивая риск аварии.

Также иранская сторона утверждает, что танкер Stena Impero не прислушался ни к одному из предупреждений иранской береговой охраны, кроме того, загрязнял воды залива, сбрасывая остатки переработки нефти за борт.

 

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