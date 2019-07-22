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Espreso.tvМирМэй созывает чрезвычайный комитет из-за задержания британского танкера Ираном

Мэй созывает чрезвычайный комитет из-за задержания британского танкера Ираном


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созывает чрезвычайный комитет Cobra из-за задержания Ираном британского танкера Stena Impero

Как сообщает The Independent , Мэй планирует получить обновленные данные о развитии ситуации с танкером.

Также на комитете обсудят поддержку безопасности судоходства в регионе.

Отмечается, что заседанием комитета Мэй откроет свой последнюю неделю в должности главы британского правительства.

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