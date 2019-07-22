Мэй созывает чрезвычайный комитет из-за задержания британского танкера Ираном
22 июля, 2019, 11:22
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созывает чрезвычайный комитет Cobra из-за задержания Ираном британского танкера Stena Impero
Как сообщает The Independent , Мэй планирует получить обновленные данные о развитии ситуации с танкером.
Также на комитете обсудят поддержку безопасности судоходства в регионе.
Отмечается, что заседанием комитета Мэй откроет свой последнюю неделю в должности главы британского правительства.
- 18 июля иранские СМИ заявили о захвате Корпусом стражей исламской революции иностранного нефтяного танкера в Персидском заливе.
- 20 июля Иран назвал причиной захвата танкера в Ормузском проливе нарушения британцами правил судоходства.
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