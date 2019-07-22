Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Беларуси и ЕС
Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, встреча с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин состоялась в понедельник, 22 июля.
"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, народ этого не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен - вопрос власти", - заявил Лукашенко.
Президент Беларуси подчеркнул, что рассчитывает на содействие ЕС в стабилизации ситуации в Украине. По его словам, официальный Брюссель в свое время предложил альтернативу сближению с РФ и Белоруссией и дал украинскому народу "много обнадеживающих сигналов": "Европейский Союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу".
Он призвал европейского посла передать Брюсселю, что Украина нуждается в поддержке ЕС.
"Дело в том, что эта проблема наша с вами - мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского Союза надо как можно скорее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому Союзу: Украина нуждается в поддержке", - отметил Лукашенко.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в форуме регионов в Житомире.
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