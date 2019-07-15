Зеленский пригласил Лукашенко в Украину
15 июля, 2019, 13:24
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в форуме регионов
Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает "Белта".
"Мы получили ряд положительных сигналов от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - отметил дипломат.
Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского.
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