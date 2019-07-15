Зеленский пригласил Лукашенко в Украину

"Мы получили ряд положительных сигналов от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - отметил дипломат.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского.