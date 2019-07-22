ЦИК посчитала 100% голосов на заграничных участках: лидирует партия Порошенко

22 июля, 2019, 10:08

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов из 102 заграничных участков: победу среди украинцев за рубежом получила партия "Европейская Солидарность"

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Так, за рубежом партию "Европейская солидарность" на внеочередных парламентских выборах поддержали 29,5% избирателей;

Партия "Слуга народа" - 28,1%;

"Голос" - 19,6%;

партию Шария - 4,4%;

ВО "Свобода" - 4,2%;

"Оппозиционная платформу - За жизнь" - 3,6%;

"Силу и честь" - 3,0%;

"Батькивщину" - 2,0%.

Все остальные партии получили менее 2% голосов избирателей.

Отметим, что на президентских выборах в избирательных участках лидировал Петр Порошенко .