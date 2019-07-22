ЦИК посчитала 100% голосов на заграничных участках: лидирует партия Порошенко
Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Так, за рубежом партию "Европейская солидарность" на внеочередных парламентских выборах поддержали 29,5% избирателей;
Партия "Слуга народа" - 28,1%;
"Голос" - 19,6%;
партию Шария - 4,4%;
ВО "Свобода" - 4,2%;
"Оппозиционная платформу - За жизнь" - 3,6%;
"Силу и честь" - 3,0%;
"Батькивщину" - 2,0%.
Все остальные партии получили менее 2% голосов избирателей.
Отметим, что на президентских выборах в избирательных участках лидировал Петр Порошенко .
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Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
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ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.
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Украинцы на выборах 21 июля установили исторический антирекорд: явка на внеочередных выборах в Верховную Раду составила лишь 49,8%.
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