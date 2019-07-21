Порошенко с семьей проголосовал на выборах в парламент
Об этом сообщает Еспресо.TV
"Проголосовал за ЕС, проголосовал за НАТО. Я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину. Украину, которая движется вперед, в семью европейских народов, ибо только эти два мощных союза - ЕС и НАТО - являются гарантами мира, безопасности, благополучия для каждого украинского гражданина" , - прокомментировал он после того, как поблагодарил всех за поддержку.
Также пятый президент Украины подчеркнул, что сейчас чрезвычайно важно сохранить то направление, которое было задано последними 5 годами, сохранить строительство государства и дать отпор российскому реваншу, не позволить им остановить и развалить наше фантастическое государство.
"Я проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и способна двигать страну вперед. За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность. За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны российской пятой колонны и страны агрессора ", - добавил он.
- Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский также проголосовал на внеочередных выборах в Верховную Раду.
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