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Espreso.tvСпортЗинченко с "Манчестер Сити" проиграл в финале турнира в Китае

Зинченко с "Манчестер Сити" проиграл в финале турнира в Китае


фото: REUTERS
Украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" против "Вулверхэмптон" в финале предсезонного турнира в Китае

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинец в Шанхае вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на финальный матч Asia Trophy by Premier League против "Вулверхэмптона" и был заменен на 62-й минуте. Основное время игры завершилось вничью 0:0, при этом на 21-й минуте Стерлинг не реализовал пенальти. Послематчевую серию пенальти лучше выполнили игроки "Вулверхэмптона", которые победили 3:2.

Asia Trophy by Premier League

финал

20 июля

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 0:0 (2:3 пен.)

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