Зинченко с "Манчестер Сити" проиграл в финале турнира в Китае
20 июля, 2019, 18:52
Украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" против "Вулверхэмптон" в финале предсезонного турнира в Китае
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинец в Шанхае вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на финальный матч Asia Trophy by Premier League против "Вулверхэмптона" и был заменен на 62-й минуте. Основное время игры завершилось вничью 0:0, при этом на 21-й минуте Стерлинг не реализовал пенальти. Послематчевую серию пенальти лучше выполнили игроки "Вулверхэмптона", которые победили 3:2.
Asia Trophy by Premier League
финал
20 июля
"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 0:0 (2:3 пен.)
- Напомним, 17 июля "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе переиграл "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на предсезонном турнире в Китае.
- 20 июля другой украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" против "Ньюкасла" на предсезонном турнире в Китае, но также не спас свою команду от поражения.
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