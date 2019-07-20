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Espreso.tvСпортЯрмоленко сыграл за "Вест Хэм" против "Ньюкасла"

Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" против "Ньюкасла"


фото: REUTERS
Украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" против "Ньюкасла" на предсезонном турнире в Китае

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Вест Хэм" и "Ньюкасл" встретились в матче за третье место Premier League Asia Trophy-2019 в Шанхае. Ярмоленко начал игру в основном составе и был заменен в перерыве.

Победу одержал "Ньюкасл", за который единственный гол на 34-й минуте забил Йошинори Муто.

В финальном матче сегодня встретятся "Манчестер Сити", за который играет другой украинец - Александр Зинченко, и "Вулверхэмптон".

Premier League Asia Trophy-2019

Матч за 3-е место

20 июля

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" 1:0

Гол: Муто, 34

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