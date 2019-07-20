Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" против "Ньюкасла"
20 июля, 2019, 15:51
Украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" против "Ньюкасла" на предсезонном турнире в Китае
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Вест Хэм" и "Ньюкасл" встретились в матче за третье место Premier League Asia Trophy-2019 в Шанхае. Ярмоленко начал игру в основном составе и был заменен в перерыве.
Победу одержал "Ньюкасл", за который единственный гол на 34-й минуте забил Йошинори Муто.
В финальном матче сегодня встретятся "Манчестер Сити", за который играет другой украинец - Александр Зинченко, и "Вулверхэмптон".
Premier League Asia Trophy-2019
Матч за 3-е место
20 июля
"Ньюкасл" - "Вест Хэм" 1:0
Гол: Муто, 34
- Напомним, 17 июля "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе переиграл "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на предсезонном турнире в Китае.
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