//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одессе не рекомендуют купаться на Лузановке

В Одессе не рекомендуют купаться на Лузановке

иллюстративное
фото: Пляж на Лузанівці
Вода на самом большом природном пляже города Одессы, на Лузановке, не соответствует санитарно-биологическим показателям

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на информацию от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, распространенную пресс-службой Одесского горсовета.

Пробы в определенных точках пляжа были взяты еще 8 июля, и результаты оказались неутешительными. В связи с этим Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляжах КП "Гидропарк "Лузановка" до особого распоряжения.

В противном случае специалисты не исключают ухудшения эпидемиологической ситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

  • Напомним, в мае и июне пляж "Лузановка" успешно проходил проверку Минздрава.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 июля, 2019 суббота

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

20 июля, 2019 суббота

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать