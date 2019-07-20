В Одессе не рекомендуют купаться на Лузановке
20 июля, 2019, 08:14
Вода на самом большом природном пляже города Одессы, на Лузановке, не соответствует санитарно-биологическим показателям
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на информацию от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, распространенную пресс-службой Одесского горсовета.
Пробы в определенных точках пляжа были взяты еще 8 июля, и результаты оказались неутешительными. В связи с этим Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляжах КП "Гидропарк "Лузановка" до особого распоряжения.
В противном случае специалисты не исключают ухудшения эпидемиологической ситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.
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