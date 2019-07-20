В Одессе не рекомендуют купаться на Лузановке

20 июля, 2019, 08:14

Вода на самом большом природном пляже города Одессы, на Лузановке, не соответствует санитарно-биологическим показателям

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на информацию от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, распространенную пресс-службой Одесского горсовета.

Пробы в определенных точках пляжа были взяты еще 8 июля, и результаты оказались неутешительными. В связи с этим Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляжах КП "Гидропарк "Лузановка" до особого распоряжения.

В противном случае специалисты не исключают ухудшения эпидемиологической ситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.