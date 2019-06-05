В Минздраве провели анализ воды возле Одессы и сказали, что можно купаться

5 июня, 2019, 15:09

Купание в Черном море вдоль городских пляжей Одессы разрешено, вода соответствует нормативным требованиям

Об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на исследование проб морской воды специалистами ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины".

"В зонах рекреации морского водопользования на девяти городских пляжах Одессы исследовано 60 проб морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 12 проб - на санитарно-химические показатели. Все результаты исследований проб соответствуют нормативным требованиям", - отметили специалисты Минздрава.

Морскую воду отбирают для исследований проб в контрольных точках рядом с пляжами "Лузановка", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный" и "Золотой берег".