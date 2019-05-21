В МЗ определили, можно ли купаться на пляжах Одессы

21 мая, 2019, 20:11

Морская вода на побережье Одессы соответствует нормам и пригодна для купания

Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

Исследования воды проводили специалисты Государственного учреждения "Одесский областной лабораторный центр Минздрава".

"В зонах рекреации морского водопользования на девяти городских пляжах Одессы исследовано по санитарно-микробиологическим показателям 60 проб морской воды. Все пробы соответствуют нормативным требованиям", - отметили медики.

Морскую воду для осуществления проб отбирают в контрольных точках на пляжах Одессы "Лузановка", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный" и "Золотой берег".