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В МЗ определили, можно ли купаться на пляжах Одессы

Морская вода на побережье Одессы соответствует нормам и пригодна для купания

Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

Исследования воды проводили специалисты Государственного учреждения "Одесский областной лабораторный центр Минздрава".

"В зонах рекреации морского водопользования на девяти городских пляжах Одессы исследовано по санитарно-микробиологическим показателям 60 проб морской воды. Все пробы соответствуют нормативным требованиям", - отметили медики.

Морскую воду для осуществления проб отбирают в контрольных точках на пляжах Одессы "Лузановка", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный" и "Золотой берег".

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