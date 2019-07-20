Сегодня - "день тишины" перед выборами в Верховную Раду
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования", - говорит часть 2 статьи 70 закона "О выборах народных депутатов".
Как уточняется в части 3 этой же статьи, в частности, "запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов) от имени партии, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидатов в депутаты, распространение агитационных материалов".
Вне закона также будут сегодняшние "публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий", если таковые будут иметь место.
За агитацию в "день тишины" или в день выборов Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 850 до 1360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн - для других граждан.
Справка
Досрочные выборы народных депутатов состоятся завтра, 21 июля.
Законодательством установлены 5%-ный проходной барьер и смешанная система: 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а другие 199 - по мажоритарной системе в одномандатных округах.
У "мажоритарников" должно было быть тоже 225 округов, однако 26 округов расположены на тероритории, временно оккупированной российско-террористическими войсками.
Выборы исключительно по партийным спискам, напомним, в Украине проходили лишь дважды: в 2006 и 2007 годах.
До 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов, а до 10 августа их должны обнародовать в официальной прессе.
До 9 сентября 2019 г. включительно Рада должна собраться на свое первое заседание.
- Очередные выборы в украинский парламент должны были состояться 27 октября 2019 г., однако новый президент Владимир Зеленский в инаугурационной речи объявил намерение распустить парламент, что и было им сделано, когда он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва.
- Формальное основание - якобы отсутствие у правящего проевропейского большинства 226 необходимых голосов, тогда как один из судей Конституционного Суда Сергей Сас в официально опубликованном на сайте суда своем "Отдельном мнении" прямо заявил, что по документам у большинства есть даже 239 депутатов.
- Несмотря на это большинством голосов КСУ в целом признал "конституционным" указ Зеленского о роспуске парламента.
- По данным журналиста Владимира Бойко, кроме Саса, против признания указа конституционным также выступили судьи КСУ Игорь Слиденко, Василий Лемак, Николай Мельник и Олег Первомайский.
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