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Espreso.tvОбществоСегодня - "день тишины" перед выборами в Верховную Раду

Сегодня - "день тишины" перед выборами в Верховную Раду

В субботу, 20 июля 2019 г., запрещена любая предвыборная агитация за или против участников досрочных парламентских выборов

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования", - говорит часть 2 статьи 70 закона "О выборах народных депутатов".

Как уточняется в части 3 этой же статьи, в частности, "запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов) от имени партии, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидатов в депутаты, распространение агитационных материалов".

Вне закона также будут сегодняшние "публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий", если таковые будут иметь место.

За агитацию в "день тишины" или в день выборов Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 850 до 1360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн - для других граждан.

Справка

Досрочные выборы народных депутатов состоятся завтра, 21 июля.

Законодательством установлены 5%-ный проходной барьер и смешанная система: 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а другие 199 - по мажоритарной системе в одномандатных округах.

У "мажоритарников" должно было быть тоже 225 округов, однако 26 округов расположены на тероритории, временно оккупированной российско-террористическими войсками.

Выборы исключительно по партийным спискам, напомним, в Украине проходили лишь дважды: в 2006 и 2007 годах.

До 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов, а до 10 августа их должны обнародовать в официальной прессе.

До 9 сентября 2019 г. включительно Рада должна собраться на свое первое заседание.

  • Очередные выборы в украинский парламент должны были состояться 27 октября 2019 г., однако новый президент Владимир Зеленский в инаугурационной речи объявил намерение распустить парламент, что и было им сделано, когда он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва.
  • Формальное основание - якобы отсутствие у правящего проевропейского большинства 226 необходимых голосов, тогда как один из судей Конституционного Суда Сергей Сас в официально опубликованном на сайте суда своем "Отдельном мнении" прямо заявил, что по документам у большинства есть даже 239 депутатов.
  • Несмотря на это большинством голосов КСУ в целом признал "конституционным" указ Зеленского о роспуске парламента.
  • По данным журналиста Владимира Бойко, кроме Саса, против признания указа конституционным также выступили судьи КСУ Игорь Слиденко, Василий Лемак, Николай Мельник и Олег Первомайский.
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