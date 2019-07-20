Сегодня - "день тишины" перед выборами в Верховную Раду

20 июля, 2019, 07:34

В субботу, 20 июля 2019 г., запрещена любая предвыборная агитация за или против участников досрочных парламентских выборов

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования", - говорит часть 2 статьи 70 закона "О выборах народных депутатов".

Как уточняется в части 3 этой же статьи, в частности, "запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов) от имени партии, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидатов в депутаты, распространение агитационных материалов".

Вне закона также будут сегодняшние "публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий", если таковые будут иметь место.

За агитацию в "день тишины" или в день выборов Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 850 до 1360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн - для других граждан.

Справка

Досрочные выборы народных депутатов состоятся завтра, 21 июля.

Законодательством установлены 5%-ный проходной барьер и смешанная система: 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а другие 199 - по мажоритарной системе в одномандатных округах.

У "мажоритарников" должно было быть тоже 225 округов, однако 26 округов расположены на тероритории, временно оккупированной российско-террористическими войсками.

Выборы исключительно по партийным спискам, напомним, в Украине проходили лишь дважды: в 2006 и 2007 годах.

До 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов, а до 10 августа их должны обнародовать в официальной прессе.

До 9 сентября 2019 г. включительно Рада должна собраться на свое первое заседание.