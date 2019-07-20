Путин назвал Киев и Киевскую область "русскими"

20 июля, 2019, 18:00

Российский президент Владимир Путин считает, что "Киев и Киевская область", а также ряд других украинских территорий, ранее "считали" себя "русскими" и поэтому в прошлом "присоединились к России"

Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, текст которого вечером 19 июля 2019 года был обнародован на официальном сайте Кремля, передает Еспресо.TV .

"Cмотрите, ведь когда эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это всего три области были: Киев, Киевская область, северные области и южные. Никто не считал себя чем-то другим, кроме как русскими. Потому что в основе лежало что? Религиозная принадлежность. Все были православными и называли себя русскими", - отметил он.

Какие ще области, кроме Киевской, имел в виду Путин, он уточнять не стал.

Вместе с тем президент РФ повторил свой тезис о том, что "русские и украинцы - это по сути один народ, одна нация".

Разговор Путина с Стоуном, как подчеркивается, состоялся еще 19 июня, однако его текст был обнародован только сейчас.