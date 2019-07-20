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Espreso.tvМирПутин назвал Киев и Киевскую область "русскими"

Путин назвал Киев и Киевскую область "русскими"


фото: kremlin.ru
Российский президент Владимир Путин считает, что "Киев и Киевская область", а также ряд других украинских территорий, ранее "считали" себя "русскими" и поэтому в прошлом "присоединились к России"

Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, текст которого вечером 19 июля 2019 года был обнародован на официальном сайте Кремля, передает Еспресо.TV .

"Cмотрите, ведь когда эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это всего три области были: Киев, Киевская область, северные области и южные. Никто не считал себя чем-то другим, кроме как русскими. Потому что в основе лежало что? Религиозная принадлежность. Все были православными и называли себя русскими", - отметил он.

Какие ще области, кроме Киевской, имел в виду Путин, он уточнять не стал.

Вместе с тем президент РФ повторил свой тезис о том, что "русские и украинцы - это по сути один народ, одна нация".

Разговор Путина с Стоуном, как подчеркивается, состоялся еще 19 июня, однако его текст был обнародован только сейчас.

  • Напомним, Стоун выпустил посвященный русской версии событий во время Революции Достоинства и войне на Донбассе пропагандистский "документальный" фильм "В борьбе за Украину" с Путиным и его кумом Виктором Медведчуком в главных ролях.
  • Лента должна была быть продемонстрирована в эфире подконтрольного Медведчуку киевского телеканала "112", однако его администрация отказалась от этого после получения предупреждения от органов власти и после того, как неизвестные совершили по зданию вещателя выстрел из гранатомета.
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