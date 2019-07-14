Канал Медведчука отменил показ скандального "документального" фильма с Путиным и его кумом в главных ролях

14 июля, 2019, 19:39

Здание 112 канала на вулице Дегтяревской в Киеве, по которому в ночь на 13 июля неизвестные выстрелили из гранатомета

Телеканал "112 Украина" отменил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" из-за "угрозы со стороны националистических сил", а также в связи с тем, что этот показ может вызвать прекращение деятельности канала как такового

Информация об этом размещена на сайте вещателя.

"Телеканал "112 Украина" отменяет показ ленты по рекомендации Международного редакционного совета", - говорится в сообщении.

Международная редакционный совет рекомендовал руководству телеканала отказаться от трансляции ленты Стоуна.

Как заявил руководитель канала Егор Бенкендорф, причинами такого решения является "угроза со стороны националистических сил", а также нежелание подвергать опасности "наше право на работу".

В фильме американского режиссера Оливера Стоуна президент РФ Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук рассказывают свою версию событий Революции Достоинства и войны России с Украиной, а также обсуждают захват украинских военных кораблей и моряков российскими силовиками в районе Керченского пролива.