Канал Медведчука отменил показ скандального "документального" фильма с Путиным и его кумом в главных ролях
Информация об этом размещена на сайте вещателя.
"Телеканал "112 Украина" отменяет показ ленты по рекомендации Международного редакционного совета", - говорится в сообщении.
Международная редакционный совет рекомендовал руководству телеканала отказаться от трансляции ленты Стоуна.
Как заявил руководитель канала Егор Бенкендорф, причинами такого решения является "угроза со стороны националистических сил", а также нежелание подвергать опасности "наше право на работу".
В фильме американского режиссера Оливера Стоуна президент РФ Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук рассказывают свою версию событий Революции Достоинства и войны России с Украиной, а также обсуждают захват украинских военных кораблей и моряков российскими силовиками в районе Керченского пролива.
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