Объявлены победители Одесского международного кинофестиваля

20 июля, 2019, 22:25

Определились лучшие фильмы 10-го Одесского международного кинофестиваля-2019

Об этом сообщает Одесский международный фестиваль в facebook.

Гран-при получили фильм "Домой", режиссера Наримана Алиева и лента "А потом мы танцевали" Левана Акина, которая также признана лучшим фильмом международного конкурса.

10-й Одесский международный кинофестиваль 2019 - все победители:

Гран-при - "Домой", режиссера Наримана Алиева; "А потом мы танцевали", режиссер Леван Акин;

Лучший фильм (международный конкурс) - "А потом мы танцевали", режиссер Леван Акин;

Лучший европейский документальный фильм - "Потому что мы мужики", режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен;

Лучшая режиссура (международный конкурс) - Алехандро Ландес за фильм "Моносов";

Лучшая актерская работа (международный конкурс) - Ливан Гелбахиани ( "А потом мы танцевали", режиссер Леван Акин)

Лучший украинский короткометражный фильм - "Девочка, мальчик и секрет", режиссер Оксана Казьмина;

Лучшая режиссура (национальный конкурс) - "Папа - мамин брат", режиссер Вадим Ильков;

Лучшая актерская работа (национальный конкурс) - Ирма Витовская;

Лучший украинский полнометражный фильм - "Папа - мамин брат", режиссер Вадим Ильков;

Лучший короткометражный фильм по версии жюри FIPRESCI - "В нашей синагоге" Ивана Орленко;

Лучший полнометражный фильм по версии FIPRESCI - "Мои мысли тихие" Антонио Лукича;

Лучший фильм по версии зрителей (Приз зрительских симпатий) - "Мои мысли тихие" Антонио Лукича;

Специальная награда жюри - "Для Самы", режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс;

Специальная награда ОМКФ 2019 - Михаил Жванецкий

Специальная награда за вклад в кинематограф - Катрин Денев.

Участники международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ), который открылся 12 июля и продолжался до 20-го, просмотрели 12 полнометражных фильмов из 18 стран, включая страны копродукции, и 5 полнометражных и 10 короткометражных картин отечественного кинематографа.

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