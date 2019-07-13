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Espreso.tvОбществоВ Одессе открылся международный кинофестиваль

В Одессе открылся международный кинофестиваль


фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ
Участники международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ), который открылся 12 июля и продлится до 20-го, смогут посмотреть 12 полнометражных фильмов из 18 стран, включая страны копродукции, и 5 полнометражных и 10 короткометражных картин отечественного кинематографа

Всего для участия в международной и национальной программах Одесского международного кинофестиваля представлены сотни картин, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

"Кино пройдут на разных площадках города - в театре музкомедии им. Водяного, Зеленом театре, мультиплекс и других. Также ОМКФ расширит локации для проведения киносеансов, творческих встреч и мастер-классов с известными актерами и кинорежиссерами, планируется зафиксировать рекорд Гиннеса на самое большое количество зрителей на кинопоказе под открытым небом ", - говорится в сообщении.

Главным событием фестиваля станет опен-эйр на Потемкинской лестнице 13 июля. Зрителям покажут немой фильм американских режиссеров Джорджа У. Хилла и Кларенса Брауна "Казаки" (1928) в сопровождении симфонического оркестра и хора, а 19 июля состоится эксклюзивный арт-музыкальный перформанс "Ступени" от известного режиссера Влада Троицкого.

В национальной программе будут представлены 15 полнометражных и короткометражных фильмов, отобранных селекционной комиссией из 300 присланных.

Список премий фестиваля пополнит приз зрительских симпатий в размере 100 тыс. грн.

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Среди почетных гостей ОМКФ - известная французская актриса Катрин Денев, которая представит значимые лично для нее фильмы, в частности "Шербурские зонтики". Актрисе будет вручен "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство. Такую награду вручат также британскому кинорежиссеру, лауреату многочисленных конкурсов, рекордсмена по количеству премий различных кинофестивалей Майку Ли.

Фестиваль пройдет под знаком женского равенства, в поддержку женщин в бизнесе и киноиндустрии. Инициативу поддержит американская актриса, известная защитница прав женщин Роуз Макгоуэн.

Кроме того, к 100-летию Одесской киностудии в программе ОМКФ предложена Украинская ретроспектива - будут показаны фильмы-легенды Одессы. Также разработана бесплатная программа, состоится презентация работ финалистов конкурса детских фильмов.

Также предусмотрено проведение мероприятий по продвижению и поддержке украинских фильмов, встреч украинских инвесторов, презентаций кинотехнологий, питчинг-проектов, концертов, вечеринок и перформансов.

  • Перед этим Одесский международный кинофестиваль назвал участников от Украины .
  • В частности, это полнометражная Украины-польская художественная лента "U311" Черкассы " о моряках под российского вторжения в Крым.
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