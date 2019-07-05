Фильмы об аннексии Крыма и военная драма с Бенюком: новое украинское кино на Одесском фестивале

5 июля, 2019, 14:42

Максим Ивануха

12 июля в Одессе стартует юбилейный, десятый Одесский кинофестиваль, на котором будут представлены несколько новых украинских лент, которые уже прогремели на престижных фестивалях в Каннах и Карловых Варах

Еспресо.TV собрало информацию о всех украинских полнометражных фильмах, которые будут показаны на фестивале этого года.

«Домой» (Режиссер Нариман Алиев)

Фильм "Домой" - дебют крымскотатарского режиссера Наримана Алиева в полном метре - представлял в этом году Украину на престижном Каннском международном кинофестивале в программе "Особый взгляд". На Одесском кинофестивале фильм участвует в главном международном конкурсе и претендует на получение статуэтки "Золотой Дюк" и денежный приз в 10 тыс. евро.

Картина рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей поехали в Киев после аннексии Крыма. Рассказ начинается с того, что погибает его старший сын Назим и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям.

Одну из главных ролей в фильме "Домой" исполнил известный актер и режиссер "Киборгов" Ахтем Сейтаблаев.

"Черкассы" (режиссер Тимур Ященко)

Военная драма "Черкассы" рассказывает об экипаже тральщика "Черкассы", который четыре года назад стал единственным из семи кораблей, удержал украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав во время аннексии Крыма. В течение трех недель экипаж судна держал оборону, сопротивлялся, отражая атаки российских войск. На Одесском кинофестивале фильм является участником национального конкурса. Лента будет бороться за статуэтку «Золотой Дюк» и 100 тысяч гривень.

Консультантом фильма был реальный командир тральщика "Черкассы", почетный гражданин города Черкассы Юрий Федаш, а в актерский состав вошли моряки, которые держали оборону на корабле весной 2014 года. Саундтрек создали известные музыканты Катя Чили и Антон Байбаков. Финансовая поддержка фильма со стороны Госкино составила более 17 млн грн при общей стоимости производства - почти 40 млн гривень.

"Мои мысли тихие" (режиссер Антонио Лукич)

"Мои мысли тихие" - это история о чудаковатом, 25-летнем звукорежиссере Вадима. Претерпев множество неудач в работе и личной жизни, он получает шанс начать все сначала. Простая задача - записать голоса закарпатских животных - может стать его шансом навсегда покинуть Украину и отправиться в "привлекательную" Канаду. Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек - мама Вадима (играет известная актриса Ирма Витовская-Ванца).

Трагикомедия "Мои мысли тихие" вошла в конкурсную программу престижного кинофестиваля "East of the West" в Карловых Варах. Государственная финансовая поддержка ленты составила 8 млн грн при общей стоимости производства 9 млн грн.

"Схидняк" (режиссер Андрей Иванюк)

"Схидняк" - полнометражная дебютная военная драма сценариста и режиссера Андрея Иванчука, который воевал на Донбассе. События фильма разворачиваются на Донбассе в наши дни. Двое военных отправляются за командиром. Их путь - это рокадные дороги, прифронтовые села и города, блокпосты, военные и гражданские. Фильм воспроизводит один день общения двух товарищей: Бороды и Режисера. Один - с Донбасса, старший, рабочий, другой - с Запада, молодой, интеллигент. Главную роль в фильме сыграл известный актер Богдан Бенюк.

Фильм был создан по заказу Госкино в жанре "роуд-муви" (фильм-дорога).

"Панорама" (режиссер Юрий Шилов)

Фильм-участник национального конкурса Одесского фестиваля. Полнометражная документалка, главный герой которой киномеханик Валентин. Он 44 года работает в одном из старейших кинотеатров Киева. В день 60-летия Валентина в кинотеатре занимается пожар, и мужчина вынужден уйти на пенсию. В стране, которая стремительно меняется, он пытается найти новый смысл своей жизни. Этот фильм был отобран для документального конкурса нынешнего Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

"Поет Ивано Франковсктеплокоммунэнерго" (режиссер Надежда Парфан)

Документальный фильм о профсоюзном хоре предприятия Ивано Франкосктеплокомуненерго. В центре истории - Иван Васильевич, который много лет возглавляет профсоюз коммунального предприятия. В хоре поют диспетчеры, слесари, ремонтники, бухгалтеры и другие сотрудники предприятия. Председатель профсоюза гордится творческими достижениями коммунальщиков, но отопительный сезон вносит коррективы в график репетиций. Фильм вошел в конкурс европейских документальных фильмов Одесского кинофестиваля.

"Папа - мамин брат» (режиссер Вадим Ильков)

В этом фильме рассказана история реального киевского певца и художника Анатолия Белова, который становится отцом своей пятилетней племяннице, когда психическое здоровье его сестры ухудшается. Неожиданно для себя он оказывается в ситуации, когда должен балансировать между сказками на ночь и провокационным искусством, детскими играми и бурной ночной жизнью. "Папа - мамин брат" - первый полнометражный документальный фильм Вадима Илькова.

"Из Украины в Голливуд" (режиссеры Станислав Сукненко, Галина Кувивчак-Сахно)

Документальный фильм-исследование украинского следа в Голливуде. Съемки проходили в Украине и США. В этой картине можно будет увидеть достижения украинцев прошлого, которые переплетаются с личными историями тех, кто работает на "фабрике грез" сегодня. Почти каждый из них имеет свою звезду на "Аллее славы", "Оскар" или "Золотой глобус". На Одесском кинофестивале фильм будет представлять сорежиссер Станислав Сукненко и актриса Иванна Сахно, которая собирается прилететь из Голливуда специально на премьеру.

"Хидир-деде" (режиссер Длявер Дваджиев)

Крымскотатарский фильм-сказка о добре и зле, дружбе и любви, коварстве и справедливости. Картину создала крымская студия Qaradeniz production. Лента основана на кримськотатарской легенде о Хидир-деде - мудром старце, который может решить любую проблему.

С фильмом "Хидир-деде" связан ряд скандалов из-за того, что фильм был снят на оккупированном Россией полуострове. Так, на презентацию этого фильма в Крыму пришла подконтрольная России министр культуры Крыма Арина Новосельская. В своем выступлении она поблагодарила заместителя директора студии-производителя фильма Qaradeniz production Лилю Буджурову за "взаимодействие с правительством Крыма". В ответ на это Буджурова написала в Facebook, что не сотрудничает с властью, "с молчаливого согласия которой силовики преследуют за инакомыслие крымских татар". Впоследствии при повышенных мерах безопасности премьера фильма состоялась в Киеве. На нее пришли лидеры Меджлиса крымских татар, народные депутаты Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. После показа фильма СБУ сообщила, что презентации сказки собирались помешать "лица, которые подчиняются подрывному центру из России". Их фамилии в сообщении не назвали.