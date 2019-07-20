Евросоюз выдвинул Ирану ультиматум из-за захваченного британского танкера
20 июля, 2019, 19:55
Европейский союз призвал Иран немедленно освободить захваченный в Ормузском проливе британский танкер
Об этом со ссылкой на официальный сайт ЕС сообщает LIGA.net.
"Задержание двух судов властями Ирана в Ормузском проливе вызывает глубокую обеспокоенность. В ситуации, которая и без того является напряженной, такое развитие событий связано с риском дальнейшей эскалации и подрывает текущую работу по поиску способа преодоления нынешней напряженности", - говорится в заявлении.
Также Евросоюз призвал к сдержанности и уважению свободы судоходства.
"Мы настоятельно призываем немедленно освободить судно и его команду, а также проявить сдержанность, чтобы избежать дальнейшей напряженности. Свобода судоходства должна соблюдаться всегда", - заявили в ЕС.
- 18 июля иранские СМИ заявили о захвате Корпусом стражей исламской революции иностранного нефтяного танкера в Персидском заливе.
- 20 июля Иран назвал причиной захвата танкера в Ормузском проливе нарушения британцами правил судоходства.
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