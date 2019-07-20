Евросоюз выдвинул Ирану ультиматум из-за захваченного британского танкера

20 июля, 2019, 19:55

Европейский союз призвал Иран немедленно освободить захваченный в Ормузском проливе британский танкер

Об этом со ссылкой на официальный сайт ЕС сообщает LIGA.net.

"Задержание двух судов властями Ирана в Ормузском проливе вызывает глубокую обеспокоенность. В ситуации, которая и без того является напряженной, такое развитие событий связано с риском дальнейшей эскалации и подрывает текущую работу по поиску способа преодоления нынешней напряженности", - говорится в заявлении.

Также Евросоюз призвал к сдержанности и уважению свободы судоходства.

"Мы настоятельно призываем немедленно освободить судно и его команду, а также проявить сдержанность, чтобы избежать дальнейшей напряженности. Свобода судоходства должна соблюдаться всегда", - заявили в ЕС.