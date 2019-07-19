В НАБУ объяснили, почему пришли с обыском в инвесткомпанию ICU
19 июля, 2019, 14:08
Детективы НАБУ обыскивают офис финансовой группы компаний Investment Capital Ukraine (ICU) из-за того, что она задействована в реализации формулы "Роттердам +", которая является предметом досудебного расследования детективов НАБУ
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы Роттердам+, которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ", говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением. - Еспресо).
"Расследование особенностей введения и функционирования "Роттердам+" НАБУ осуществляет с марта 2017 года. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в НАБУ.
- Напомним, в инвестгруппе Investment Capital Ukraine (ICU) сообщили, что в их офисе проводится обыск сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Компанией руководит советник Порошенко Макар Пасенок, ранее ею руководила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева (до назначения в Нацбанк).
- Также работники НАБУ и САП проводят обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания Богдан Моторс", в том числе в спортклубе "5 элемент" .
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