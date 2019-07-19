В НАБУ объяснили, почему пришли с обыском в инвесткомпанию ICU

19 июля, 2019, 14:08

Детективы НАБУ обыскивают офис финансовой группы компаний Investment Capital Ukraine (ICU) из-за того, что она задействована в реализации формулы "Роттердам +", которая является предметом досудебного расследования детективов НАБУ

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы Роттердам+, которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ", говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением. - Еспресо).

"Расследование особенностей введения и функционирования "Роттердам+" НАБУ осуществляет с марта 2017 года. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в НАБУ.