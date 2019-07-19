НАБУ пришло с обысками в "Богдан" и спортклуб "5 элемент", которые связывают с Порошенко

19 июля, 2019, 12:21

Работники НАБУ и САП проводят обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания Богдан Моторс", в том числе в спортклубе "5 элемент"

Как сообщает пресс-служба НАБУ, обыски связаны с расследованием растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба, в 2015-2018 годах.

Согласно данным следствия, чиновники незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также СМИ сообщали, что детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в спортивный клуб 5 элемент в Киеве.

Стоит отметить, что элитный спортивный клуб "5 элемент", расположенный на улице Электриков в Киеве, связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко.