Усик снова отложил дебют в супертяжелом весе

19 июля, 2019, 11:14

Украинский боксер Александр Усик перенес дебютный бой в супертяжелом весе с сентября на октябрь

Об этом рассказал другой украинский боксер Александр Гвоздик в интервью Yoytube-каналу "Большой куш".

По словам Гвоздика, Усик проведет рейтинговый бой в октябре, чтобы избежать длительного простоя перед поединком с победителем реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

"Настроение у него отличное. Пообщались, у него определенности сейчас нет. Он обязательный претендент на титул Руиса, который будет проводить реванш с Джошуа. Наиболее вероятно, что мы увидим его в октябре в каком-то рейтинговом бою, потому что, если ждать результата поединка Руиса с Джошуа, то может и год пройти", - сказал Гвоздик.