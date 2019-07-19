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Espreso.tvСпортУсик снова отложил дебют в супертяжелом весе

Усик снова отложил дебют в супертяжелом весе


фото: K2 Promotions
Украинский боксер Александр Усик перенес дебютный бой в супертяжелом весе с сентября на октябрь

Об этом рассказал другой украинский боксер Александр Гвоздик в интервью Yoytube-каналу "Большой куш".

По словам Гвоздика, Усик проведет рейтинговый бой в октябре, чтобы избежать длительного простоя перед поединком с победителем реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

"Настроение у него отличное. Пообщались, у него определенности сейчас нет. Он обязательный претендент на титул Руиса, который будет проводить реванш с Джошуа. Наиболее вероятно, что мы увидим его в октябре в каком-то рейтинговом бою, потому что, если ждать результата поединка Руиса с Джошуа, то может и год пройти", - сказал Гвоздик.

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