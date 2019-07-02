Усика пообещали отправить в нокаут
2 июля, 2019, 09:24
Камерунский боксер Карлос Такам рассказал, что собирается нокаутировать украинца Александра Усика
Приводит слова Такама британское издание Express Sport.
"Думаю, что у меня будет поединок с Усиком в сентябре. Я могу встретиться со всеми, мне все равно. Я готов к кому угодно. Я собираюсь нокаутировать Усика. Он очень быстрый парень, хороший боксер, и я уважаю его за это, но у него никогда еще не было соперника, который обладает нокаутирующим ударом", - сказал Такам.
Камерунский боксер Карлос Такам должен был выйти на ринг с Усиком еще в мае, однако их бой сорвался из-за травмы украинского спортсмена. Сейчас камерунец не собирается отказываться от поединка с Усиком и хочет провести его в сентябре.
- 26 июня стало известно, что британский тяжеловес Диллиан Уайт считает, что украинцу Александру Усику незаслуженно дали статус обязательного претендента на чемпионский титул WBO.
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