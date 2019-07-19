Успех Украины в построении демократии оттолкнет Россию, - Тейлор
Об этом Тейлор заявил, выступая по случаю начала работы на парламентских выборах краткосрочных наблюдателей ENEMO.
"Украинцы привержены идее демократических ценностей. И это хорошая возможность для Украины и дальше продолжать идти по этому пути. Для США это также очень важно. Мы убеждены, что успех украинцев в установлении демократической, процветающей и безопасной Украины отталкивает Россию. Мы расцениваем безопасность Украины как свою безопасность. И эти выборы являются важным компонентом этого ", - цитирует Тейлора Интерфакс-Украина.
При этом представитель США отметил, что положительные ожидания украинцев от парламентских выборов сейчас выше, чем когда-либо.
"Украинцы хотят честных выборов", - добавил посол.
18 июня в Украину прибыл временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.
Тейлор сменил на посту временного поверенного Кристину Квин. Она вернется к работе в должности заместителя главы миссии.
Дипломат уже работал в Украине послом США с 2006 по 2009 годы.
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