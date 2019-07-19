Успех Украины в построении демократии оттолкнет Россию, - Тейлор

19 июля, 2019, 15:54

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что безопасность Соединенных Штатов также зависит от безопасности Украины

Об этом Тейлор заявил, выступая по случаю начала работы на парламентских выборах краткосрочных наблюдателей ENEMO.

"Украинцы привержены идее демократических ценностей. И это хорошая возможность для Украины и дальше продолжать идти по этому пути. Для США это также очень важно. Мы убеждены, что успех украинцев в установлении демократической, процветающей и безопасной Украины отталкивает Россию. Мы расцениваем безопасность Украины как свою безопасность. И эти выборы являются важным компонентом этого ", - цитирует Тейлора Интерфакс-Украина.

При этом представитель США отметил, что положительные ожидания украинцев от парламентских выборов сейчас выше, чем когда-либо.

"Украинцы хотят честных выборов", - добавил посол.

18 июня в Украину прибыл временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

Тейлор сменил на посту временного поверенного Кристину Квин. Она вернется к работе в должности заместителя главы миссии.

Дипломат уже работал в Украине послом США с 2006 по 2009 годы.