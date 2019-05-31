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Espreso.tvМирСША прислали в Киев временно поверенную на замену Йованович

США прислали в Киев временно поверенную на замену Йованович

В Киев 28 мая прибыла временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, в пятницу она провела общее собрание с работниками посольства

Об этом в пятницу проинформировало посольство США в Украине.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович в понедельник, 20 мая, завершила работу на своем посту. Тогда СМИ сообщили, что США решили не назначать посла в Украине, зато в Киев направят временного поверенного, который будет руководить посольством как минимум год.

Кристина Квин с 2013 года по апрель 2019 года работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Перед тем Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке; советником по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне; директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в исполнительном аппарате президента.

Квин также работала в посольстве США в Москве и миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе.

Квин родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже, и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

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