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Espreso.tvОбществоВ Украину приехал поверенный в делах США Уильям Тейлор

В Украину приехал поверенный в делах США Уильям Тейлор

Временно поверенный в делах США посол Уильям Тейлор прибыл в Украину для руководства американской дипмиссией во время выборов и переходного периода

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства США в Украине.

"Посольство США в Киеве приветствует Посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода. Посол Тейлор принесет в нашу команду богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украина и США", - говорится в сообщении.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также в поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом. США остаются глубоко преданны успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Тейлор.

Тейлор работал послом США в Украине с 2006 по 2009 год, был специальным координатором Госдепартамента США по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете (объединения ЕС, РФ, США и ООН для мирного урегулирования арабо-израильского конфликта). Перед новым назначением Тейлор работал в должности исполнительного вице-президента Института мира США.

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