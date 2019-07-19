Украинская шахматистка Музычук объяснила, почему продолжает играть в России

19 июля, 2019, 16:50

Украинская шахматистка Анна Музычук объяснила, почему вместе с сестрой Марией продолжает выступать на турнирах в России

Об этом сообщает 24tv.ua.

"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня Россия - ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем ", - сказала Музычук.

По ее словам, если они с сестрой Марией Музычук, прекратят выступать в России, то будут вынуждены завершить карьеру.

"Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: "Езжайте и побеждайте", - сказала Музычук.

В октябре 2018 года сестры Музычук объяснили, почему едут на чемпионат мира по шахматам в Россию .

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