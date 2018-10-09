Сестры Музычук объяснили, почему едут на чемпионат мира по шахматам в Россию

9 октября, 2018, 08:33

Украинки Анна и Мария Музычук рассказали о решении выступить на чемпионате мира по шахматам в России

Об этом сообщает ТСН.

По словам Анны Музычук, она поедет на ЧМ в Россию, поскольку спортсмены не могут влиять на выбор места проведения соревнований.

"Мы все конечно понимаем, что страны воюют и это явно не очень хорошо, но мы спортсмены никак не можем влиять на выбор места проведения соревнований", сказала Анна Музычук.

Мария Музычук считает, что пребывание в России будет психологически давить, но она надеется хорошо сыграть.

"Сам факт, что находишься в России, психологически может немного давить. Я выиграла в 2015 году в Сочи, надеюсь что в этом году хорошо сыграю", - сказала Мария Музычук.

Чемпионат мира по шахматам состоится в российском Ханты-Мансийске с 1 по 25 ноября.

Анна и Мария Музычук стали серебряными призерами Всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Украины.

В конце 2017 года Анна Музычук отказалась принимать участие в чемпионате мира по быстрым шахматам в Саудовской Аравии, в знак протеста против ущемления прав женщин в этой стране.

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