Россия должна вернуть Украине моряков без обмена, - Зеленский
19 июля, 2019, 11:04
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть Украине военнопленных моряков не в рамках обмена
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы не говорим об обмене по поводу наших моряков, моряков нам должны вернуть", - сказал Зеленский журналистам в Киеве.
В то же время он повторил озвученную его офисом накануне позицию, что Киев готов освободить арестованного главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, если Россия одновременно освободит украинского кинорежиссера Олега Сенцова.
"Мы готовы Вышинского обменять. Сенцов - это пример, мы готовы обменять на Сенцова, но это не разменная монета", - сказал Зеленский.
Напомним, что 17 июля российский суд продлил арест всем украинским военнопленным морякам до 24 октября.
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