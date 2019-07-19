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Espreso.tvОбществоРоссия должна вернуть Украине моряков без обмена, - Зеленский

Россия должна вернуть Украине моряков без обмена, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть Украине военнопленных моряков не в рамках обмена

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы не говорим об обмене по поводу наших моряков, моряков нам должны вернуть", - сказал Зеленский журналистам в Киеве.

В то же время он повторил озвученную его офисом накануне позицию, что Киев готов освободить арестованного главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, если Россия одновременно освободит украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"Мы готовы Вышинского обменять. Сенцов - это пример, мы готовы обменять на Сенцова, но это не разменная монета", - сказал Зеленский.

Напомним, что 17 июля российский суд продлил арест всем украинским военнопленным морякам до 24 октября.

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