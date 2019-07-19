У Зеленского предлагают России обменять Вышинского на Сенцова

19 июля, 2019, 07:55

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского допускают возможность освобождения арестованного руководителя пропагандистского издания "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в случае, если Россия освободит незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первом шаге доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова", - написала Мендель.

Освободить Вышинского и Сенцова у Зеленского предлагают одновременно.

"Для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала Мендель.