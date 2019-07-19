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Espreso.tvОбществоПодконтрольная Коломойскому компания не смогла вывести залог по кредиту НБУ

Подконтрольная Коломойскому компания не смогла вывести залог по кредиту НБУ

Верховный Суд не позволил подконтрольной Игорю Коломойскому компании избежать ответственности перед Национальным банком

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Большая Палата Верховного Суда 2 июля подтвердила позицию Национального банка, что вхождение государства в капитал "ПриватБанка" не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенных с подконтрольными Игорю Коломойскому имущественными поручителями.

В частности, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Коломойский ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора.

Согласно этому договору "Эрлан" предоставил Национальному банку в залог имущество стоимостью 3 млрд грн, в качестве обеспечения кредита рефинансирования, полученного "ПриватБанком" до национализации.

Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал "ПриватБанка", произошло существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (Национальный банк) и должник ( "ПриватБанк") объединились в одном лице.

К тому же, Большая палата Верховного суда подтвердила, что "Эрлан" добровольно и по собственной инициативе ограничил свое право собственности на предмет ипотеки и принял на себя, в том числе, риск наступления соответствующих неблагоприятных для себя последствий в случае неисполнения должником основного обязательства .

Также, судом отклонены доводы "Эрлана" о нарушении Национальным банком статьи 73 Закона "О Национальном банке", который якобы отказался от принятия исполнения "ПриватБанком" взятых на себя обязательств по кредитному договору от третьего лица, а также не совершил действий по списанию с банка задолженности после его национализации.

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