Подконтрольная Коломойскому компания не смогла вывести залог по кредиту НБУ
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Большая Палата Верховного Суда 2 июля подтвердила позицию Национального банка, что вхождение государства в капитал "ПриватБанка" не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенных с подконтрольными Игорю Коломойскому имущественными поручителями.
В частности, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Коломойский ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора.
Согласно этому договору "Эрлан" предоставил Национальному банку в залог имущество стоимостью 3 млрд грн, в качестве обеспечения кредита рефинансирования, полученного "ПриватБанком" до национализации.
Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал "ПриватБанка", произошло существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (Национальный банк) и должник ( "ПриватБанк") объединились в одном лице.
К тому же, Большая палата Верховного суда подтвердила, что "Эрлан" добровольно и по собственной инициативе ограничил свое право собственности на предмет ипотеки и принял на себя, в том числе, риск наступления соответствующих неблагоприятных для себя последствий в случае неисполнения должником основного обязательства .
Также, судом отклонены доводы "Эрлана" о нарушении Национальным банком статьи 73 Закона "О Национальном банке", который якобы отказался от принятия исполнения "ПриватБанком" взятых на себя обязательств по кредитному договору от третьего лица, а также не совершил действий по списанию с банка задолженности после его национализации.
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Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155,4 млрд грн.
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Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконной национализацию ПриватБанка.
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18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
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20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
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