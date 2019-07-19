Подконтрольная Коломойскому компания не смогла вывести залог по кредиту НБУ

19 июля, 2019, 10:59

Верховный Суд не позволил подконтрольной Игорю Коломойскому компании избежать ответственности перед Национальным банком

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Большая Палата Верховного Суда 2 июля подтвердила позицию Национального банка, что вхождение государства в капитал "ПриватБанка" не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенных с подконтрольными Игорю Коломойскому имущественными поручителями.

В частности, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Коломойский ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора.

Согласно этому договору "Эрлан" предоставил Национальному банку в залог имущество стоимостью 3 млрд грн, в качестве обеспечения кредита рефинансирования, полученного "ПриватБанком" до национализации.

Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал "ПриватБанка", произошло существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (Национальный банк) и должник ( "ПриватБанк") объединились в одном лице.

К тому же, Большая палата Верховного суда подтвердила, что "Эрлан" добровольно и по собственной инициативе ограничил свое право собственности на предмет ипотеки и принял на себя, в том числе, риск наступления соответствующих неблагоприятных для себя последствий в случае неисполнения должником основного обязательства .

Также, судом отклонены доводы "Эрлана" о нарушении Национальным банком статьи 73 Закона "О Национальном банке", который якобы отказался от принятия исполнения "ПриватБанком" взятых на себя обязательств по кредитному договору от третьего лица, а также не совершил действий по списанию с банка задолженности после его национализации.