Офис президента: Толкотни Зеленского с Полтораком не было
Об этом сообщает BBC News Украина.
"Эта информация не соответствует действительности", - отреагировала на это пресс-секретарь господина Полторак Виктория Кушнир.
По ее словам, министр сделал шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем руководителя Офиса президента.
Госпожа Кушнир добавила, что это пример создания и распространения фейков.
В Офисе президента тоже отрицали инцидент.
"Такого не было", - заверили в команде президента.
Позже журналистка "Военного телевидения" Яна Холодная также опровергла инцидент.
"Докладываю. Степан Полторак чувствует себя прекрасно. Имеет хорошее настроение. И с удивлением узнал все те новости, которые распространили наши СМИ", - написала она в Facebook.
"Все было просто. После того, как министр встретил президента, они направились к другим участникам этого мероприятия. Президент вежливо попросил секунду, чтобы с ними переговорить. Конечно, как воспитанные люди Степан Полторак, так и Руслан Хомчак сделали шаг назад. Чтобы не ставить в неудобное положение президента. Именно это и зафиксировали камеры. Все. Точка ", - добавила она.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский толкнул министра обороны Степана Полторак. Сетью распространяется видео.
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