Офис президента: Толкотни Зеленского с Полтораком не было

19 июля, 2019, 17:16

В Офисе президента Украины и Министерстве обороны опровергли потасовку между Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком

Об этом сообщает BBC News Украина.

"Эта информация не соответствует действительности", - отреагировала на это пресс-секретарь господина Полторак Виктория Кушнир.

По ее словам, министр сделал шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем руководителя Офиса президента.

Госпожа Кушнир добавила, что это пример создания и распространения фейков.

В Офисе президента тоже отрицали инцидент.

"Такого не было", - заверили в команде президента.

Позже журналистка "Военного телевидения" Яна Холодная также опровергла инцидент.

"Докладываю. Степан Полторак чувствует себя прекрасно. Имеет хорошее настроение. И с удивлением узнал все те новости, которые распространили наши СМИ", - написала она в Facebook.

"Все было просто. После того, как министр встретил президента, они направились к другим участникам этого мероприятия. Президент вежливо попросил секунду, чтобы с ними переговорить. Конечно, как воспитанные люди Степан Полторак, так и Руслан Хомчак сделали шаг назад. Чтобы не ставить в неудобное положение президента. Именно это и зафиксировали камеры. Все. Точка ", - добавила она.