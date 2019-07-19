Зеленский оттолкнул Полторака. Видео

19 июля, 2019, 15:45

Инцидент произошел во время презентации мобильных жилых модулей для бойцов ВСУ.

Видео обнародовал телеканал "Наш".

На нем видно, что Зеленский в кругу разговаривает с присутствующими, в частности, Полтораком. Затем президент толкает Полторака и продолжает разговор.

Пока президент или его представители не прокомментировали этот случай.

На другом видео, вероятно после инцидента, видно, как Зеленский и Полторак общаются между собой и смеются.

Журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что общался с министром обороны об этом инциденте.

Полторак возразил, что его толкнули. По словам министра, президент хотел сказать заместителям ОПУ Рябошапку и Тимошенко, поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!"

Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего.

Он добавил, что видео снято было со спины, так могло показаться, что его толкнул Зеленский.