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Espreso.tvОбществоЗеленский оттолкнул Полторака. Видео

Зеленский оттолкнул Полторака. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский толкнул министра обороны Степана Полторака

Инцидент произошел во время презентации мобильных жилых модулей для бойцов ВСУ.

Видео обнародовал телеканал "Наш".

На нем видно, что Зеленский в кругу разговаривает с присутствующими, в частности, Полтораком. Затем президент толкает Полторака и продолжает разговор.

Пока президент или его представители не прокомментировали этот случай.

На другом видео, вероятно после инцидента, видно, как Зеленский и Полторак общаются между собой и смеются.

Журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что общался с министром обороны об этом инциденте.

Полторак возразил, что его толкнули. По словам министра, президент хотел сказать заместителям ОПУ Рябошапку и Тимошенко, поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!"

Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего.

Он добавил, что видео снято было со спины, так могло показаться, что его толкнул Зеленский.

 

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