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Espreso.tvОбществоНардепа Пономарева вызвали на допрос по убийству "Сармата" Олешко, есть версия о причастности, - Найем

Нардепа Пономарева вызвали на допрос по убийству "Сармата" Олешко, есть версия о причастности, - Найем

Национальная полиция вручила повестку о вызове на допрос народному депутату Александру Пономареву в качестве свидетеля по делу об убийстве активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат"

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в Facebook.

По предварительной информации нардепа, Александр Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко.

"Оба депутата сейчас баллотируются по мажоритарным округам в Запорожье от партии "Оппозиционная платформа за жизнь". Александр Пономарев, соответственно, по 78 округу, а Сергей Валентиров - по 81 округу", - отметил Найем.

  • Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области был убит доброволец АТО и активист Виталий Олешко (позывной "Сармат"). В деле об убийстве Олешко задержали 5 подозреваемых.
  • Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
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