Нардепа Пономарева вызвали на допрос по убийству "Сармата" Олешко, есть версия о причастности, - Найем

19 июля, 2019, 14:06

Национальная полиция вручила повестку о вызове на допрос народному депутату Александру Пономареву в качестве свидетеля по делу об убийстве активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат"

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в Facebook.

По предварительной информации нардепа, Александр Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко.

"Оба депутата сейчас баллотируются по мажоритарным округам в Запорожье от партии "Оппозиционная платформа за жизнь". Александр Пономарев, соответственно, по 78 округу, а Сергей Валентиров - по 81 округу", - отметил Найем.