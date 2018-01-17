Вывод $1,5 млрд Януковичем: В действиях связанной с Гонтаревой компании ICU нет признаков преступления, - ГПУ

17 января, 2018, 16:26

Брокерская компания Investment Capital Ukraine не нарушала закона, переводя "отмытые" преступной организацией Виктора Януковича средства с банковских счетов в ценных бумагах

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.

"Одна из спекуляций раздается о том, что Луценко не хочет обращать внимание на роль ICU в преступном выводе средств с Украины. Это также радикальная ложь. ICU ничего не оформляла по выводу средств - они выходили преступным путем без брокеров. Они даже не оформляли по введению средств - они оформляли только покупку за средства, размещенные на счете "Сбербанка" и других банков, в эмитированные Украины ценные бумаги. При этом получали установленную законом маржу", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что деньги попадали к банкам уже "отмытыми" в оффшорных зонах.

"После того, как средства проходили всемирную "стиральную машину", они поступали в различные украинские банки, в первую очередь "Ощадбанк", где была наибольшая сумма. После этого брокер ICU оформлял перевода средств в ценные бумаги. Таких компаний в Украине несколько. Брокерская деятельность нужна, чтобы не было фейковых соглашений. На данный момент акты купли-продажи ценных бумаг законом определено оформлять брокеру", - пояснил глава ГПУ.

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Луценко также рассказал, что ГПУ проверяла ICU на причастность к отмыванию средств еще до появления публикаций в прессе.

"Мы изучали роль ICU и банковских работников в оформлении купли за "грязные" средства ценных бумаг украинского государства. Еще до выхода материалов Al Jazeera, тем более к публикации "Украинской правды", следствие допросило работников НБУ, "Сбербанка" и ICU и получило ответы. После этого еще весной прошлого года мы заказали проверку действий ICU со стороны Государственной комиссии по ценным бумагам. В результатах этой проверки говорится, что в действиях брокерах нет нарушений действующего законодательства", - сказал генпрокурор.

Глава ГПУ также отметил, что его ведомство заказало экспертизу, которая должна дать окончательный ответ о причастности ICU к выводу группировкой Януковича денег.

"Эти материалы проверки направили в экспертное учреждение, которое единственное может дать нам объективный ответ - под уголовную ответственность эксперта - было ли в действиях брокера или работников банков нарушение действующего законодательства при оформлении сделок купли ОВГЗ за "грязные" деньги. Мы ждем ответа экспертизы. по ее результатам будет принято решение - или закрытие эпизода об ответственности работников банков и брокерской компании ICU, или предъявление им подозрения, а возможно, и обвинений", - подытожил Луценко.

Напомним, ранее арабское издание Al Jazeera обнародовала постановление Краматорского райсуда, объявленное в 2017 году государственной тайной, заявив о посредничестве ICU в покупке облигаций на $1,5 млрд от имени 8 кипрских компаний, связанных с экс-президентом беглым Виктором Януковичем.

В НБУ отрицали подобные обвинения, заявив, что во время выполнения команией брокерских функций все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям законодательства.

В 2007-2014 годах главой совета директоров компании ICU была Валерия Гонтарева, которая с 19 июня 2014 года по 10 мая 2017 была главой НБУ.