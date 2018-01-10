10 января, 2018, 15:25

Украинская инвестиционная компания Investment Capital Ukraine причастна к выводу Виктором Януковичем из Украины $1,5 млрд

Об этом говорится в расследовании арабского издания Al Jazeera.

Журналисты обнародовали постановление Краматорского районного суда на 95-страниц, которое в прошлом году было объявлено государственной тайной.

Из документа следует, что с 2012 по 2014 год ICU была посредником в покупке облигаций на $1,5 млрд от имени 8 кипрских компаний. Позже была обнаружена связь этих компаний с экс-президентом-беглецом Виктором Януковичем.

Издание отмечает, что ICU имеет тесные связи с действующей украинской властью - компания помогала президенту Порошенко в продаже кондитерской компании Roshen. В 2012-2014 годах ICU возглавляла близкий соратник Порошенко Валерия Гонтарева.

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко заявил изданию, что президент Порошенко "решительно поддерживает усилия по борьбе с коррупцией в Украине", а Валерия Гонтарева пояснила, что при осуществлении операций представители ICU "не видели ничего подозрительного". В ICU утверждают, что их роль была ограничена посредничеством.

В документах также упоминается организацию "Секретариат Сергея Витальевича Курченко", которого считают "кошельком" Януковича.