На Луганщине ОБСЕ зафиксировали 22 "Града" и 18 танков боевиков
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"17 июля специальная мониторинговая Миссия ОБСЕ в Украине обнаружила очередные нарушения вооруженными формированиями РФ и их наемниками Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Грады" находились с нарушением определенной для данного типа вооружения линии отвода.
Кроме этого, представители Миссии 14 июля в районе Шимшиновки, на Луганщине, зафиксировали 11 танков, а 17 июля, неподалеку от села Терновое, заметили еще 7 танков.
Напомним, что в Минске достигли договоренности, что с 00:01 21 июля начинается бессрочный запрет на обстрел.
Впервые в документе указано, что запрещается любое ведения огня. Также предусмотрена ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление о прекращении огня. То есть, стороны публично берут ответственность не вести огонь в течение неопределенного периода.
Однако, не возбраняется стрелять в ответ.
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