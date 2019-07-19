На Луганщине ОБСЕ зафиксировали 22 "Града" и 18 танков боевиков

19 июля, 2019, 14:19

Вблизи поселка Хрустальное на Луганщине зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град"

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"17 июля специальная мониторинговая Миссия ОБСЕ в Украине обнаружила очередные нарушения вооруженными формированиями РФ и их наемниками Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Грады" находились с нарушением определенной для данного типа вооружения линии отвода.

Кроме этого, представители Миссии 14 июля в районе Шимшиновки, на Луганщине, зафиксировали 11 танков, а 17 июля, неподалеку от села Терновое, заметили еще 7 танков.

Напомним, что в Минске достигли договоренности, что с 00:01 21 июля начинается бессрочный запрет на обстрел.

Впервые в документе указано, что запрещается любое ведения огня. Также предусмотрена ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление о прекращении огня. То есть, стороны публично берут ответственность не вести огонь в течение неопределенного периода.

Однако, не возбраняется стрелять в ответ.