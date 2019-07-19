ГБР зарегистрировало уголовное дело из-за возможного незаконного вывоза судьи Чауса в Молдову
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи через государственную границу Украины в Молдову.
Основанием для регистрации уголовного производства стала информация, распространенная в СМИ. Так, по распространенной в СМИ информации, к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства.
Сейчас продолжается досудебное расследование, в частности проверка обнародованных фактов.
Дело квалифицировали как незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения (ч. 2. ст . 332 Уголовного кодекса Украины) и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
- Напомним, 9 августа перед вынесением приговора судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус получил $150 тыс. наличными. Он разделил деньги на две части: $80 тыс. спрятал в двухлитровой банке в районе озера Малиновка и Садового общества "Приозерное", остальные $70 тыс. Оставил в автомобиле.
- 6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке Чауса.
- В январе 2017 года Соломенский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте судьи Чауса, а также установил залог в ,37 млн гривен.
- 2 марта 2017 года в Кишиневе суд арестовал Чауса на 15 суток в рамках дела о незаконном пересечении границы.
- 27 октября Интерпол объявил в розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
- 11 июля Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Молдовы с просьбой оказать содействие в экстрадиции экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса
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