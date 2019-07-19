ГБР зарегистрировало уголовное дело из-за возможного незаконного вывоза судьи Чауса в Молдову

19 июля, 2019, 14:39

ГБР расследует возможный незаконный вывоз судьи в Молдову, к организации которого может быть причастно бывшее руководство государства

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи через государственную границу Украины в Молдову.

Основанием для регистрации уголовного производства стала информация, распространенная в СМИ. Так, по распространенной в СМИ информации, к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в частности проверка обнародованных фактов.

Дело квалифицировали как незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения (ч. 2. ст . 332 Уголовного кодекса Украины) и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).